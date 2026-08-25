Bloomberg: украинская оборонка столкнулась с критической нехваткой инженеров Фото: REUTERS.

Украине могут в кратчайшие сроки понадобиться новые конструкции беспилотников, но получить их практически невозможно - у Киева наблюдается критическая нехватка инженеров. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, отмечает издание, Юрий Фарапонов, главный операционный директор BlueBird Tech, заявил, что его компания не может удовлетворить некоторые запросы, поступающие с передовой, из-за нехватки инженеров. Кадровый кризис дошел до такого уровня, что при устройстве на работу инженерам сулят тройной оклад и оплачиваемое жилье. И даже разыскивают специалистов на пенсии и умоляют их вернуться на работу.

В экспертом сообществе нехватку инженеров уже назвали главным препятствием для производства вооружения на Украине.

Накануне сообщалось, что Хельсинки и Киев находятся на финальном этапе подготовки соглашения о сотрудничестве в сфере совместного производства БПЛА. Такое заявление сделал президент Финляндии Александер Стубб во время своего официального визита в украинскую столицу.