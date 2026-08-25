Медведев заявил, что Зеленского ждет не менее печальная участь, чем Саакашвили Фото: REUTERS.

Главу киевского режима Владимира Зеленского ждет не менее печальная участь, чем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью газете "Южная Осетия"

По словам Медведева, разжигание национального вопроса с Россией всегда приводит к болезненным, и нередко непоправимым последствиям для провокаторов.

"Этого не осознал психически неуравновешенный Саакашвили - и где он сейчас, что с ним стало? Уверен, что в скором времени не менее печальная участь ждет неонациста и террориста, главаря киевской хунты", - сказал Медведев.

Он также выразил мнение, что Зеленский перестанет быть нужным как своим согражданам, так и западным покровителям. Медведев считает, что украинец предстанет перед международным трибуналом за свои преступления.

Ранее сайт KP.RU писал, что политический кризис и массовые протесты на Украине могут произойти в том случае, если США примут решение о смене власти в стране.