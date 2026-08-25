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НовостиПолитика25 августа 2026 5:50

Медведев ответил, какая участь ждет Зеленского

Медведев заявил, что Зеленского ждет не менее печальная участь, чем Саакашвили
Вениамин ЗАХАРОВ
Медведев заявил, что Зеленского ждет не менее печальная участь, чем Саакашвили

Медведев заявил, что Зеленского ждет не менее печальная участь, чем Саакашвили

Фото: REUTERS.

Главу киевского режима Владимира Зеленского ждет не менее печальная участь, чем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью газете "Южная Осетия"

По словам Медведева, разжигание национального вопроса с Россией всегда приводит к болезненным, и нередко непоправимым последствиям для провокаторов.

"Этого не осознал психически неуравновешенный Саакашвили - и где он сейчас, что с ним стало? Уверен, что в скором времени не менее печальная участь ждет неонациста и террориста, главаря киевской хунты", - сказал Медведев.

Он также выразил мнение, что Зеленский перестанет быть нужным как своим согражданам, так и западным покровителям. Медведев считает, что украинец предстанет перед международным трибуналом за свои преступления.

Ранее сайт KP.RU писал, что политический кризис и массовые протесты на Украине могут произойти в том случае, если США примут решение о смене власти в стране.