Песков назвал заявления о подготовке к мобилизации информационными утками Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления о якобы готовящейся в стране мобилизации.

По его словам, подобные информационные кампании организуются официальным Киевом с целью дестабилизировать внутреннюю обстановку в России и оказать определенное идеологическое давление.

"Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле", — сказал представитель Кремля в комментарии RTVI.

Руководство страны призывает граждан ориентироваться исключительно на официальные источники и не поддаваться на провокации.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отреагировал на заявления о якобы готовящейся мобилизации. По его словам, это «враг несет пургу», а в мобилизации нет никакой необходимости.