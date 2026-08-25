SZ: в Германии нашли третий дрон у аэропорта Лейпцига Фото: REUTERS.

В Германии продолжается расследование инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле. Правоохранители нашли уже третий дрон, причём один из них мог нести взрывчатку. Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung совместно с телерадиокомпаниями NDR и WDR.

По данным следствия, злоумышленники применяли несколько БПЛА. Криминалисты Федерального ведомства уголовной полиции нашли на месте остатки некоего вещества. По предварительной оценке, это могло быть около 50 г мощной взрывчатки — гексогена. Смесь не сдетонировала, и специалисты сейчас выясняют причины.

Напомним, первый дрон заметили 4 августа поздно вечером рядом с украинским грузовым Ан-24. Второй через 20 минут столкнулся с самолётом DHL, который уходил на второй круг из-за закрытия аэропорта. Пилоты рассказали, что перед ударом видели объект размером около 30 см, а радары позже подтвердили его наличие.

Лайнер DHL перенаправили в Ганновер, а обломки второго БПЛА пока не нашли — возможно, их измельчило в двигателе. Помимо следов ДНК на найденных дронах, следователи проверяют странную конструкцию к северу от аэропорта. На дереве обнаружили антенну с изолентой и электронику, а рядом — кострище с расплавленным металлом, где, видимо, что-то взорвали.