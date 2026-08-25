Квитанции за ЖКУ будут доступны на "Госуслугах" с 1 сентября 2027 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Квитанции за услуги ЖКХ можно будет получать через "Госуслуги" с 1 сентября 2027 года. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

По словам депутата, они будут считаться полученными на следующий день после размещения на портале. Однако бумажные квитанции также сохранятся для всех, кому это необходимо.

"С 1 сентября 2027 года квитанции за услуги ЖКХ можно будет получать на "Госуслугах". С новым механизмом квитанция аккуратно приходит прямо в личный кабинет на "Госуслугах", - сказал Вольфсон.

Он отметил, что квитанция будет загружаться из системы ГИС ЖКХ и иметь полную юридическую силу. Документ может будет открыть со смартфона в любой момент и изучить детализацию начислений.

"В комитете мы четко понимаем, что для многих людей, особенно старшего возраста, привычный бумажный документ с печатью - это главный элемент спокойствия и контроля за своими расходами. Поэтому система строится на гибком подходе", - добавил депутат.

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