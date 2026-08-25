Солнце решило устроить сюрприз: мощнейшие вспышки нацелились прямо на Землю Фото: Gettyimages/Shutterstock Фото: Shutterstock.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подтвердили, что на Солнце вновь начались мощные вспышки, которые могут нести угрозу для нашей планеты. Активность светила резко пошла вверх примерно с полуночи по московскому времени.

Причиной беспокойства стал крупный активный центр под номером 4513, который сейчас расположен прямо в центре видимого солнечного диска. Специалисты предупреждают, что из этой области возможны прямые удары солнечной плазмы по Земле. Это пятно наблюдалось уже около недели, и ранее считалось, что оно полностью исчерпало свой запас энергии.

С начала дня астрофизики зафиксировали уже три сильные вспышки класса M с баллами от M1.7 до M1.9. Ученые отметили, что до этого дня в августе случилось лишь четыре подобных события, а теперь их количество практически удвоилось за несколько часов. Прямых прогнозов о выбросах плазмы и геомагнитных бурях пока не дают, так как ситуация только изучается.

По оценкам исследователей, из-за выгодного расположения активной области промахнуться мимо Земли практически невозможно, поэтому текущие риски считаются одними из самых высоких за последние месяцы. Вспышек высшего, пятого, балла пока не происходило, и текущая ситуация выделяется только на фоне последних двух-трех месяцев. Специалисты продолжают мониторинг.

Накануне стало известно, что в ближайшие двое-трое суток магнитные бури практически исключены. Ученые указывали, что Солнце за выходные растеряло почти весь свой вспышечный потенциал.