Роскачество предупредило о новой мошеннической схеме со школьными наборами Фото: REUTERS.

В преддверии 1 сентября эксперты Роскачества зафиксировали масштабную волну мошенничества в соцсетях и мессенджерах. Злоумышленники заманивают граждан предложениями пройти простой опрос и получить огромную скидку в 90% на канцелярские товары, рюкзаки и гаджеты. Об этом пишет RT.

По данным специалистов Центра цифровой экспертизы Роскачества, для получения заветного промокода пользователю предлагают ответить на вопросы и авторизоваться. На финальном этапе требуется оплатить символическую сумму за доставку. Однако вместо этого аферисты полностью списывают деньги с банковских карт или получают полный доступ к чужим аккаунтам. Сайт-однодневка при этом быстро прекращает работу.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко напомнил, что подобные щедрые акции — всегда ловушка. Гражданам рекомендуют игнорировать подозрительные ссылки и проверять любые акции исключительно на официальных сайтах магазинов.

Риелтор Юлия Юсова рассказала о мошеннических схемах. Она отметила, что цена на аренду ниже рыночной должна насторожить.