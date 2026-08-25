Особняк Аллы Пугачевой пострадал из-за мощного урагана в Юрмале Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мощный ураган, обрушившийся на Латвию в минувшие выходные и ставший самым разрушительным за последние 20 лет, затронул недвижимость Аллы Пугачевой. Сильный ветер повалил деревья, которые повредили ограждение арендуемого звездной семьей особняка в Юрмале.

Местные жители сообщили, что стихия парализовала движение на прилегающих улицах и оставила последствия, которые сейчас активно обсуждают в соцсетях.

«Это дом Аллы Борисовны. За забором, разумеется... Деревья упали на забор. Улица рядом вся перекрыта. В общем, ужас!» — рассказала в своем блоге живущая в Юрмале врач-стоматолог и искусствовед Флорина Шувал. После урагана она пришла к дому Пугачевой, чтобы показать подписчикам последствия разгула стихии.

Напомним, семья певицы с 2022 года живет за границей, традиционно проводя лето в Латвии. В июле артистку видели на фестивале Лаймы Вайкуле. Сообщалось, что Алла Пугачева помогает Лайме Вайкуле продавать билеты на фестиваль.