Россиянин загадочно погиб на Бали: полиция пытается выставить всё как смертельное ДТП Фото: Kuncoro Widyo Rumpoko / Zuma / Global Look Press

На Бали при загадочных обстоятельствах погиб 30-летний россиянин из Калининграда. Его нашли на дороге с пробитым черепом, а с банковского счёта пропали 4000 долларов. Эту информацию сообщает SHOT со ссылкой на мать погибшего.

Родственница рассказала, что официальная версия местной полиции — смертельная авария на байке без шлема. Однако женщина указала на нестыковки: за два часа до трагедии сын говорил с другом по видео и был в шлеме, а после ДТП его не нашли ни на месте аварии, ни на вилле.

Мать также обратила внимание на фотографии из больницы: на теле нет типичных для серьёзного ДТП повреждений, хотя в документах значится расколотый череп и трупное окоченение. Снимки с места происшествия и свидетелей семье не предоставили.

Среди странностей — исчезновение карты с зачисленными 300 тысячами рублей, а также новых MacBook Pro и iPhone 17. Российское консульство в Джакарте заявило, что помогает семье и взаимодействует с местными правоохранителями.

Ранее KP.RU писал, как в Египте 44-летнюю гражданку РФ насмерть сбила машина рядом с ее домом. ДТП случилось в момент, когда женщина переходила дорогу.