ВС РФ поразили в порту Южный инфраструктуру и сухогруз, доставлявший грузы ВСУ Фото: REUTERS.

Энергосистема и военная логистика Украины минувшей ночью подверглись массированному удару. Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по портовой инфраструктуре и судну-сухогрузу, доставившему партию грузов военного назначения для нужд украинской армии. Об этом во вторник, 25 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Днем ранее, 24 августа, российская армия также наносила удары по морским судам, портовой и логистической инфраструктуре, задействованной в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военное ведомство отметило, что в операции были задействованы ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования. В районе Одессы поразили два логистических центра, которые использовали для хранения боеприпасов, вооружения и военной техники.