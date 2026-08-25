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НовостиПолитика25 августа 2026 6:39

ВС РФ поразили в порту Южный инфраструктуру и сухогруз, доставлявший грузы ВСУ

ВС РФ продолжают наносить удары по портовой и логистической инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВС РФ поразили в порту Южный инфраструктуру и сухогруз, доставлявший грузы ВСУ

ВС РФ поразили в порту Южный инфраструктуру и сухогруз, доставлявший грузы ВСУ

Фото: REUTERS.

Энергосистема и военная логистика Украины минувшей ночью подверглись массированному удару. Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по портовой инфраструктуре и судну-сухогрузу, доставившему партию грузов военного назначения для нужд украинской армии. Об этом во вторник, 25 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Днем ранее, 24 августа, российская армия также наносила удары по морским судам, портовой и логистической инфраструктуре, задействованной в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военное ведомство отметило, что в операции были задействованы ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования. В районе Одессы поразили два логистических центра, которые использовали для хранения боеприпасов, вооружения и военной техники.