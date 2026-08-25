«Когда уважаешь человека — общаешься»: Талалаев раскрыл, кому звонит после игр

Андрей Талалаев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Наставник калининградской «Балтики» Андрей Талалаев подтвердил, что практикует общение с футбольными арбитрами вне игрового поля. Соответствующее заявление специалист сделал в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам встречи пятого тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги против казанского «Рубина». Запись беседы опубликовала пресс-служба калининградского клуба, пишет "КП-Спорт".

Тренер уточнил, что при возникновении спорных моментов или недопонимания он может связаться с судьёй для выяснения деталей. В качестве примера Талалаев привёл арбитра Алексея Сухого — одного из немногих рефери, которым он дозванивался после окончания встреч, чтобы уточнить трактовку тех или иных эпизодов. При этом специалист подчеркнул, что круг судей, с которыми он поддерживает подобный диалог, крайне ограничен, а само общение становится возможным исключительно при взаимном уважении.

Матч с «Рубином», состоявшийся 24 августа на «Ростех Арене» в Калининграде, завершился ничейным результатом — 1:1. После пяти сыгранных туров подопечные Талалаева набрали семь очков и расположились на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ. Следующим соперником калининградцев станет московская «Родина» — выездной матч запланирован на 30 августа.

«Балтика» под руководством Андрея Талалаева в текущем сезоне пока не демонстрирует былой стабильности: если в сезоне-2025/26 команда потерпела первое поражение лишь в 10-м туре, то теперь калининградцы оступились уже дважды за четыре стартовых матча. Встреча с «Рубином» сложилась для хозяев непросто — гости открыли счёт уже на 8-й минуте усилиями Жак-Жюльена Сиве, однако защитник Сергей Варатынов спас команду от поражения, поразив ворота соперника на 90+4-й минуте. Обе команды строят игру от организованной обороны: в четырёх из пяти последних очных встреч соперников забивалось не более одного мяча. «Рубин», набравший шесть очков, занимает восьмое место в чемпионате, тогда как «Балтика» с семью очками идёт шестой.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что «Балтика» вырвала ничью у «Рубина» благодаря голу на 90+4-й минуте, а также о том, что «Зенит» с трудом обыграл «Балтику» в Кубке со счётом 1:0 и о том, что матч «Балтика» — «Рубин» транслировался в прямом эфире 24 августа.