В ООН призвали прекратить удары по мирным жителям после атаки ВСУ на Краснодар. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Украину прекратить удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре на фоне эскалации конфликта. Об этом ТАСС заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией этого конфликта, в том числе на территории Российской Федерации.

"Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права, где бы они ни происходили, и должны быть немедленно прекращены", - сказал Дюжаррик.

Напомним, в ночь c 23 на 24 августа в Краснодарском крае, Республике Адыгея и Дагестане произошла массированная атака БПЛА со стороны ВСУ по гражданским объектам. В результате падения обломков дронов на пятиэтажный многоквартирный дом и частный детский центр Прикубанском округе Краснодара погибли дети.