Историк Гавришко: слова Бернема в Киеве стали плохой новостью для украинцев. Фото: Marianna Kotyk/GLOBAL LOOK PRESS

Выступление британского премьера Энди Бернема в Киеве стало плохой новостью для украинцев, но отличной - для Владимира Зеленского и украинских коррупционеров. Об этом в соцсети Х написала украинский историк Марта Гавришко.

Эксперт отметила, что слова Бернема свидетельствуют о том, что Лондону не нужны серьезные мирные переговоры. Напротив, британский премьер полон решимости продолжать эскалацию конфликта. Роль Украины же - прокси-сила в противостоянии с Москвой.

И это, заключила Гавришко, плохая новость для украинцев, которые продолжают платить за амбиции элит. И хорошо - для самого Зеленского, коррумпированного окружения и производителей оружия - они продолжат зарабатывать на конфликте.

Накануне, напомним, Энди Бенем сравнил борьбу Украины с борьбой Великобритании против нацистской Германии. А также пообещал передать Украине секретные материалы, которые позволят запустить на ее территории выпуск ракет SCALP большой дальности.

Комментируя обещания Бернема, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Вооруженные силы России проводят работу по выявлению мест производства ракет на Украине и принимают меры для их уничтожения.