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НовостиОбщество25 августа 2026 7:09

Названы признаки звонка с дипфейком: на что обращать внимание

Кашенков: главным признаком дипфейка считается странное поведение собеседника
Анастасия СУТОРМИНА
Кашенков: главным признаком дипфейка считается странное поведение собеседника

Кашенков: главным признаком дипфейка считается странное поведение собеседника

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Распознать качественно сделанный дипфейк только по картинке или голосу почти невозможно. Вычислить подмену поможет только необычное, странное поведение собеседника. Об этом в интервью «Газета.ru» эксперт по цифровой гигиене компании «Киберпротект» Роман Кашенков.

«Главным признаком мошенничества следует считать поведение собеседника: просьбу срочно перевести деньги, сообщить код из смс или сохранить разговор в тайне», - предупредил эксперт.

При этом человеку нужно следить за мимикой фейкового собеседника. Простую подделку могут выдать неестественный взгляд и моргание, несовпадение движения губ с речью, слишком гладкая кожа или разница в освещении лица и фона. Но сейчас мошенники тщательно готовятся и собирают заранее сведения о месте работы, семье и привычках жертвы.

Так что при подозрении на дипфейк нужно сразу прервать разговор и связаться с человеком через другой канал.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не могут отличить изображения, сгенерированные при помощи искусственного интеллекта (так называемые дипфейки) от реальных фотографий.

Напомним, в 2024 году были зафиксированы десятки тысяч дипфейк-звонков от имени родственников и начальников, что стало одним из самых опасных способов мошенничества в России.