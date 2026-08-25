Первый зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Передача Киеву технологических данных по ракетам SCALP не повлияет на ситуацию в зоне боевых действий. Об этом заявил ТАСС Виктор Водолацкий, первый зампред думского комитета по делам СНГ.

Ранее премьер Британии Энди Бернэм разрешил компании MBDA раскрыть Украине секретную информацию о британских компонентах для этих ракет. Однако российский парламентарий подчеркнул, предыдущие поставки британского вооружения украинской армии уже доказали свою неэффективность.

Запад оказал максимально возможную поддержку киевскому режиму, но ход специальной военной операции это не переломило, заявил собеседник агентства. По его словам, текущее решение британских властей — не исключение, и не изменит общего расклада.

В Кремле расценили решение Лондона передать Украине данные о компонентах для SCALP как непосредственное вовлечение в вооруженный конфликт на стороне Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Великобритания "методично и регулярно подливает масло в огонь" и препятствует любому мирному урегулированию.