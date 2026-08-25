Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире25 августа 2026 7:23

Партия «Адилет» набрала 71,17% голосов на парламентских выборах в Казахстане

Явка на парламентские выборы в Казахстане составила 74,08%
Семен ЗИМИН
Партия «Адилет» набрала 71,17% голосов на парламентских выборах в Казахстане

Партия «Адилет» набрала 71,17% голосов на парламентских выборах в Казахстане

Фото: REUTERS.

Центральная избирательная комиссия Казахстана обнародовала окончательные цифры. По итогам обработки всех бюллетеней партия «Адилет» одержала убедительную победу, набрав 71,17% голосов избирателей. Это позволило политическому объединению получить большинство мест в однопалатном Парламенте страны.

Явка на прошедших выборах депутатов также оказалась высокой и составила 74,08% от общего числа граждан, обладающих правом голоса. Всего в новый состав законодательного органа проходят пять партий, которые по итогам голосования получат депутатские мандаты.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму Касым-Жомарту Токаеву, в которой поздравил казахстанского коллегу. Глава российского государства отметил, что итоги голосования наглядно подтверждают широкую народную поддержку курса, реализуемого под руководством президента Казахстана.