Партия «Адилет» набрала 71,17% голосов на парламентских выборах в Казахстане Фото: REUTERS.

Центральная избирательная комиссия Казахстана обнародовала окончательные цифры. По итогам обработки всех бюллетеней партия «Адилет» одержала убедительную победу, набрав 71,17% голосов избирателей. Это позволило политическому объединению получить большинство мест в однопалатном Парламенте страны.

Явка на прошедших выборах депутатов также оказалась высокой и составила 74,08% от общего числа граждан, обладающих правом голоса. Всего в новый состав законодательного органа проходят пять партий, которые по итогам голосования получат депутатские мандаты.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму Касым-Жомарту Токаеву, в которой поздравил казахстанского коллегу. Глава российского государства отметил, что итоги голосования наглядно подтверждают широкую народную поддержку курса, реализуемого под руководством президента Казахстана.