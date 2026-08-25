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НовостиВ мире25 августа 2026 7:45

Экс-главу МО Украины Федорова вызвали на заседание следственной комиссии Рады

От Федорова хотят получить пояснения и показания в рамках работы профильных комиссий
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экс-главу МО Украины Федорова вызвали на заседание следственной комиссии Рады

Экс-главу МО Украины Федорова вызвали на заседание следственной комиссии Рады

Фото: REUTERS.

Бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова вызвали на заседание временной следственной комиссии Верховной рады. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко*.

По его словам, от бывшего чиновника хотят получить пояснения и показания в рамках парламентского контроля и работы профильных комиссий. У парламентариев накопился ряд вопросов к деятельности экс-руководителя военного ведомства на занимаемом посту, требующих публичных ответов и официальных комментариев со стороны самого Федорова.

Ранее лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что конфликт Владимира Зеленского и Михаила Федорова усилил сомнения в легитимности украинской власти. По его словам, теперь законность пребывания Зеленского под вопросом не только у Москвы, но и у коллективного Запада.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.