Дроны ВСУ атаковали машину главы купянской ВГА с мирными жителями Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль главы ВГА (военно-гражданской администрации) Купянского района Харьковской области, обошлось без жертв. Об этом сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Вооруженные формирования Украины совершили атаку с помощью беспилотника на автомобиль ВГА Купянского района, перевозивший мирных жителей», - написал Ганчев.

По его словам, людей доставляли в лечебное учреждение, часть из них эвакуировали. Основной удар дрона ВСУ пришелся по прицепу автомобиля.

Ранее сайт KP.RU писал, что также в ночь c 23 на 24 августа в Краснодарском крае, Республике Адыгея и Дагестане произошла массированная атака БПЛА со стороны ВСУ по гражданским объектам. В результате падения обломков дронов на пятиэтажный многоквартирный дом и частный детский центр Прикубанском округе Краснодара погибли дети.