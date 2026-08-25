Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 августа 2026 7:46

Дроны ВСУ атаковали машину главы купянской ВГА с мирными жителями

ВСУ атаковали автомобиль главы ВГА Купянского района Харьковской области
Вениамин ЗАХАРОВ
Дроны ВСУ атаковали машину главы купянской ВГА с мирными жителями

Дроны ВСУ атаковали машину главы купянской ВГА с мирными жителями

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль главы ВГА (военно-гражданской администрации) Купянского района Харьковской области, обошлось без жертв. Об этом сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Вооруженные формирования Украины совершили атаку с помощью беспилотника на автомобиль ВГА Купянского района, перевозивший мирных жителей», - написал Ганчев.

По его словам, людей доставляли в лечебное учреждение, часть из них эвакуировали. Основной удар дрона ВСУ пришелся по прицепу автомобиля.

Ранее сайт KP.RU писал, что также в ночь c 23 на 24 августа в Краснодарском крае, Республике Адыгея и Дагестане произошла массированная атака БПЛА со стороны ВСУ по гражданским объектам. В результате падения обломков дронов на пятиэтажный многоквартирный дом и частный детский центр Прикубанском округе Краснодара погибли дети.