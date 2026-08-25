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НовостиНаука25 августа 2026 7:52

В Роскосмосе раскрыли, как будут сотрудничать РФ и США после МКС

Баканов: РФ и США могут сотрудничать на околоземной орбите после МКС
Анастасия СУТОРМИНА
Баканов: РФ и США могут сотрудничать на околоземной орбите после МКС

Баканов: РФ и США могут сотрудничать на околоземной орбите после МКС

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

После завершения работы на МКС Россия и США могут потенциально сотрудничать на околоземной орбите. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live» сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

По словам главы госкорпорации, стороны уже обсуждали дальнейшие планы и уже обменялись некоторыми своими техническими характеристиками.

«И есть вероятность, что мы еще и после Международной космической станции, может быть, будем сотрудничать на околоземной орбите», — отметил Баканов.

В этом же интервью Дмитрий Баканов назвал колонизацию Марса человечеством неизбежной. Она произойдет уже в обозримом будущем. По словам главы «Роскосмоса», миссия на Марс может быть сопряжена с высоким риском лучевой болезни у космонавтов.