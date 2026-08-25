Баканов: продление работы МКС на два года не повлияет на запуск РОС Фото: Global Look Press/NASA

Планы России по созданию собственной орбитальной станции остаются неизменными, несмотря на решение продлить срок службы Международной космической станции (МКС). Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заверил, что новые договорённости с американской стороной никак не скажутся на графике запуска российских модулей. Об этом он сообщил в интервью Telegram-каналу «Юнашев Live».

Руководитель госкорпорации пояснил, что инициатива о продлении работы МКС на два года поступила от американских партнёров. В Роскосмосе поддержали это предложение, так как уникальная орбитальная инфраструктура всё ещё позволяет проводить важные совместные научные эксперименты. Кроме того, Баканов отметил, что Россия уже отработала технологию перекрёстных полётов, при которой наши космонавты и американские астронавты стартуют как с Байконура, так и с мыса Канаверал.

Глава Роскосмоса особо подчеркнул, что данные договорённости не являются препятствием для проекта Российской орбитальной станции (РОС). Он напомнил, что первый универсальный узловой модуль для новой станции планируется изготовить и отправить на орбиту уже в 2028 году. Таким образом, все работы по созданию отечественного форпоста в космосе идут строго по утверждённому плану.

Ранее появилась информация о подготовке совместной операции России и США по сведению МКС с орбиты. Согласно действующей программе, процесс снижения высоты станции должен начаться в 2028 году и займёт около двух лет.