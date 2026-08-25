Казахстан не планирует возобновлять поставки нефти в Германию по «Дружбе» Фото: REUTERS.

Министерство энергетики Казахстана объявило об отсутствии планов по возобновлению поставок нефти в Германию по северной ветке нефтепровода «Дружба» на ближайшую перспективу.

Напомним, в апреле этого года Казахстан изменил маршрут для 260 тысяч тонн нефти из-за сбоя в трубопроводе «Дружба». Нефть в мае 2026 года начала идти через Россию, включая Усть-Лугу и Каспийский трубопроводный консорциум. Минэнерго республики сообщило, что это связано с корректировкой графика транзита в Германию. 100 тысяч тонн отправили в Усть-Лугу, 160 тысяч — в КТК. Отмечалось, что годовой план добычи не пострадает, новые маршруты обеспечат стабильность экспорта.