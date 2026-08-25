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НовостиПолитика25 августа 2026 8:02

«Уралдронзавод» представил новый дальнобойный БПЛА «Упырь-К»

БПЛА «Упырь-К» способен поражать цели на расстоянии до 50 км
Елизавета КУЗНЕЦОВА
«Уралдронзавод» представил новый дальнобойный БПЛА «Упырь-К»

«Уралдронзавод» представил новый дальнобойный БПЛА «Упырь-К»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Уралдронзавод» представил новейший беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дрон, получивший название «Упырь-К», способен поражать цели на расстоянии до 50 км. Премьера БПЛА состоялась на выставке народного военно-промышленного комплекса в рамках форума «Патриоты России» в Тюмени.

Как передает ТАСС, на «Уралдронзаводе» сообщили, что ключевой особенностью новинки стала ее впечатляющая боевая мощь. Аппарат может нести полезную нагрузку массой до 12 кг, включая противотанковые мины. Такой арсенал значительно расширяет спектр решаемых задач и позволяет полностью разрушать капитальные строения и здания.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога отметил, что всего на экспозиции продемонстрировано более 60 образцов инновационной военной техники и вооружения, созданных отечественными разработчиками-энтузиастами. Создание таких систем подчеркивает высокий потенциал регионального ОПК.

Напомним, в июле этого года Ростех впервые показал промышленные беспилотники «Сатурн». Эти дроны предназначены для мониторинга и грузоперевозок.