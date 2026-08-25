Приедет ли Канье Уэст в Россию: ответили организаторы концерта

Организаторы концерта Канье Уэста сообщили, что рэпер не отменяет приезд в РФ. Фото: imageSPACE via www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст не отменяет свой приезд в Россию. Об этом РИА Новости сообщила владелец и генеральный директор Say Agency Анна Субчева.

"Давайте... подождем. Еще не прошло 24 часов. Мы и сам артист ничего не отменяем, все будет", - заявила Субчева.

Накануне стало известно, что "Газпром Арена", по утверждению пресс-службы, не собиралась принимать Уэста. В официальном сообщении говорилось, что площадка не подписывала никаких договоров.

В то же время как зрители уже раскупили билеты на мероприятие. Оно должно пройти 10 и 11 октября. Шоу, соответственно, оказалось под вопросом.

При этом рэпер не обязан возвращать деньги за отмененные концерты в Санкт-Петербурге, проинформировал адвокат Сергей Жорин.