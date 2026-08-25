Канье Уэст получил предоплату за планируемые в России концерты Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организаторы концерта подтвердили, что американский рэпер Канье Уэст уже получил предоплату за свое выступление в России. Несмотря на циркулирующие в интернете слухи, артист не отменяет свой визит в страну. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей концертного агентства.

«Любой артист выходит в анонс только после получения предоплаты», — уточнила генеральный директор Say Agency Анна Субчева.

В пресс-службе компании SAY Agency пояснили, что рэпер по-прежнему планирует прибыть в Россию. Поводом для пересудов стали заявления сотрудников «Газпром Арены», где должно пройти мероприятие. Однако организатор шоу категорически опроверг данные, которые распространила петербургская площадка.

Специалисты агентства отметили, что рабочий процесс по подготовке концерта идет в штатном режиме. Финансовый вопрос с исполнителем урегулирован на начальном этапе.