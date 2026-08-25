Росимущество перечислило в бюджет от управления госимуществом 307 млрд рублей Фото: Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Росимущество за первые полгода перечислило в федеральный бюджет 307 миллиардов рублей от управления государственной собственностью. Доход от продажи имущества превысил 260 миллиардов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным доложил глава ведомства Вадим Яковенко.

Руководитель агентства уточнил, что в ближайшее время ожидается завершение сделок еще на 70 миллиардов рублей. Всего же до конца года ведомство планирует направить в казну около 331 миллиарда от реализации активов.

Яковенко пояснил, что с учетом дивидендных поступлений общий объем сборов по итогам 2026 года должен составить порядка 600 миллиардов рублей, и эту планку в Росимуществе считают достижимой.

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