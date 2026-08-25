Минэнерго Казахстана: Потери в добыче нефти из-за атак КТК составят 3,5 млн тонн Фото: REUTERS.

Казахстан потеряет в добыче нефти в этом году из-за атак украинских боевиков на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) порядка 3,5 млн тонн. Об этом заявил на пресс-конференции глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.

"Потери составят от атак на КТК порядка 3,5 млн тонн", — сказал министр.

Как писал сайт KP.RU, ранее МИД Казахстана решительно осудил произошедшие 17 и 19 июля текущего года в акватории Черного моря атаки беспилотников на гражданские суда, задействованные в легитимной транспортировке нефти через инфраструктуру КТК.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевский режим своими атаками на инфраструктуру КТК наносит удары по России, Казахстану и США. Все дело в том, что акционерами консорциума являются и Казахстан, и американские компании.