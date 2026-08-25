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НовостиПроисшествия25 августа 2026 8:34

Пожар произошёл на Амурском газохимическом комплексе

Угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов из-за пожара на Амурском газохимическом комплексе нет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пожар произошёл на Амурском газохимическом комплексе

Пожар произошёл на Амурском газохимическом комплексе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На строительной площадке Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Приамурье зафиксировано возгорание. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Для обеспечения безопасности и минимизации рисков персонал оперативно приступил к остановке технологического оборудования, которое в данный момент находилось в режиме пусконаладки.

Представители завода подчеркивают, что никакой угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет. Сотрудники, не задействованные в ликвидации чрезвычайной ситуации, организованно эвакуированы за пределы территории комплекса.

На месте происшествия уже работают экстренные службы, специалисты проводят необходимые мероприятия для полной локализации и ликвидации последствий инцидента. Ситуация находится под контролем оперативных ведомств.

Напомним, рано утром во вторник, 25 августа, пожар начался на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае. Причиной возгорания стала атака киевского режима.