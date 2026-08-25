В деле об избиении ученого Зезина засекретили экспертизу о травмах детей

Спустя девять дней после избиения Никита Зезин скончался. Фото: Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства

Следствие засекретило результаты медицинской экспертизы детей, фигурирующих в деле о нападении на директора Уральского аграрного НИЦ Никиту Зезина, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, конфликт произошел вечером 13 июля. Зезин и его зам Александр Шанин заметили в лесу компанию детей (от 7 до 12 лет) на квадроциклах. Они вывезли ребят на УАЗе, чтобы передать родителям. Отцы юных гонщиков — Александр Реверук и Аркадий Вагнер — расценили это как похищение и устроили разборку, в ходе которой избили ученых.

Спустя девять дней Зезин скончался. Обоих нападавших арестовали по статье о хулиганстве, им грозит до 7 лет колонии.

Как рассказал адвокат Вагнера Алексей Стадников, по факту травм детей была назначена экспертиза. Однако ее результаты приобщили к основному делу, с ними не дадут ознакомиться до окончания расследования.

— Это прямое нарушение закона, а именно статьи 144 УПК. По факту нападения на детей должны были либо отказать в возбуждении дела, либо передать материал в МВД. Результаты экспертизы мы теперь узнаем лишь по окончании расследования, — пояснил защитник в беседе с «КП-Екатеринбург».

Ранее коллеги Зезина рассказывали, что академик тяжело переживал случившееся и попал в больницу с сердечной недостаточностью.

По решению суда, мужчин, напавших на ученых, отправили в СИЗО. Следствие считает, что находясь на свободе, бизнесмены могут оказывать давление на свидетелей.

Реверук, бывший гаишник, поэтому он был этапирован в ИК-13 ("Красная утка") — колонию для бывших силовиков. Из МВД он был уволен за то, что случайно выстрелил в пах напарнику из табельного оружия.