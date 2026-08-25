Бизнесмен Козьяков подал иск почти на 7,5 млн рублей к боксеру Косте Цзю Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Конфликт между основателем детского центра Игорем Козьяковым и знаменитым боксером Константином Цзю перешел в новую судебную плоскость. Предприниматель подал к спортсмену встречный иск почти на 7,5 млн рублей.

Как сообщила ТАСС адвокат Ольга Карлова, поводом для судебного разбирательства стал отказ экс-чемпиона мира оплатить услуги по уходу и присмотру за его детьми, которые предоставлялись в период с 2019 по 2022 год.

«Сутью иска является неосновательное обогащение Цзю в размере 4 млн 349 тысяч рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3 млн 71 тысяч рублей», — отметила представитель защиты.

Противостояние бывших партнеров развивается на фоне взаимных финансовых претензий. Ранее сам Цзю обратился в правоохранительные органы, обвинив Козьякова в мошенничестве. По данным спортсмена, в 2018–2019 годах он официально одолжил бизнесмену 7 млн рублей на развитие детского центра, однако средства так и не были возвращены в полном объеме, из-за чего было возбуждено уголовное дело. Цзю получил свыше 4 млн рублей от Козьякова в счет погашения долга.