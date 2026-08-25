Чепа: Россия заберет у Армении все подарки из-за подыгрывания Западу Фото: Shutterstock.

Москва заберет у Армении все "подарки" и преференции, если Ереван продолжит подыгрывать Западу. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, прокомментировав слова замглавы СБ РФ Дмитрия Медведева.

По словам парламентария, Еревану невозможно будет "усидеть" одновременно и в ЕС, и в ЕАЭС.

"Они хотят получать все преференции от России и подыгрывать Западу. Пусть подыгрывают. Но мы тогда тоже, естественно, все наши подарки, которые на протяжении многих лет делали стране, уберем. И очень сложно придется Пашиняну", - предупредил политик.

Также Чепа уверен, что никто не будет выступать против участия Еревана в ОДКБ. Пусть сами выходят, никто никого не держит, подчеркнул депутат.

Как писал сайт KP.RU, накануне зампред Совбеза РФ прокомментировал попытки Армении примкнуть к странам ЕС. Политик указал, что этот курс никогда не приведет Ереван в список стран-членов объединения. Однако может очень сильно, если не непоправимо, испортить отношения Еревана с Москвой и другими странами ЕАЭС.