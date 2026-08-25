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НовостиПолитика25 августа 2026 8:49

Лукашенко заявил о встрече с Путиным и Мишустиным в ближайшее время

Президент Белоруссии рассказал о предстоящей встрече с Путиным
Вениамин ЗАХАРОВ
Лукашенко заявил, что в ближайшее время проведет встречу с Путиным и Мишустиным

Лукашенко заявил, что в ближайшее время проведет встречу с Путиным и Мишустиным

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с российским лидером Владимиром Путиным, а также председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Соответствующее заявление прозвучало на встрече в Минске с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.

«С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать», - сказал Лукашенко.

Ранее сайт KP.RU писал, что Лукашенко наградил председателя правительства РФ Мишустина и Мантурова орденом Дружбы народов.