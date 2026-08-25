Баканов назвал странным решение ЕС снести площадку для ракет «Союз» в Гвиане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов удивился решению Европы снести стартовый стол для ракет «Союз» на космодроме Куру. Он считает этот шаг нелогичным, ведь сооружение долгие годы успешно работало и обеспечивало десятки запусков. Об этом он сообщил в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

По словам Баканова, европейская сторона с видимой радостью демонстрировала кадры разрушения инженерного комплекса. Гендиректор подчеркнул, что не понимает смысла уничтожать объект, который приносил реальную пользу, однако признал, что это исключительно их решение. Он также уточнил, что российские «Союзы» по-прежнему стартуют с трех отечественных космодромов — Байконура, Плесецка и Восточного.

Как писало французское профильное издание Techniques Spatiales, площадку на Куру эксплуатировали с 2011 по 2022 год. За это время оттуда выполнили 27 успешных пусков, но сейчас стартовый стол полностью ликвидирован.

Напомним, что ещё в апреле 2026 года стартовая площадка для российской ракеты «Союз-СТ» на европейском космодроме Куру во Французской Гвиане была демонтирована при помощи взрыва.