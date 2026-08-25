Al Arabiya: США предложили снять блокаду Ирана в обмен на открытие Ормуза Фото: REUTERS.

США предложили прекратить экономическую блокаду Ирана и снять санкции с Тегерана в обмен на открытие Ормузского пролива. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон намерен заблокировать все источники доходов властей Ирана в рамках новых санкций Белого дома. По его словам, меры США перекроют все потенциальные источники доходов, из которых финансируется Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС). Он отметил, что перед Ираном открываются лишь два пути: полноценная международная изоляция и экономика, обеспечивающая лишь прожиточный минимум, либо возвращение к нормальной жизни с возможностью вновь интегрироваться в мировую экономику.