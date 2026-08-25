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НовостиВ мире25 августа 2026 8:52

Al Arabiya: США предложили снять блокаду Ирана в обмен на открытие Ормуза

Накануне США начали операцию "Экономический изгой" против Ирана
Сергей ГАПЧУК
Al Arabiya: США предложили снять блокаду Ирана в обмен на открытие Ормуза

Al Arabiya: США предложили снять блокаду Ирана в обмен на открытие Ормуза

Фото: REUTERS.

США предложили прекратить экономическую блокаду Ирана и снять санкции с Тегерана в обмен на открытие Ормузского пролива. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон намерен заблокировать все источники доходов властей Ирана в рамках новых санкций Белого дома. По его словам, меры США перекроют все потенциальные источники доходов, из которых финансируется Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС). Он отметил, что перед Ираном открываются лишь два пути: полноценная международная изоляция и экономика, обеспечивающая лишь прожиточный минимум, либо возвращение к нормальной жизни с возможностью вновь интегрироваться в мировую экономику.