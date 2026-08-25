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НовостиПроисшествия25 августа 2026 9:03

Один человек погиб и двое пострадали в результате атак БПЛА в Брянской области

В селе Демьянки дрон-камикадзе попал в жилой дом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Один человек погиб и двое пострадали в результате атак БПЛА в Брянской области

Один человек погиб и двое пострадали в результате атак БПЛА в Брянской области

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Брянской области в результате атак украинских беспилотников погиб местный житель и еще два человека получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В селе Демьянки Стародубского района дрон-камикадзе попал в жилой дом. От полученных травм погиб хозяин строения. Также пострадала женщина, ее экстренно госпитализировали медики. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Кроме того, под удар попало село Сопычи Погарского района. В результате взрыва еще одного беспилотника тяжелые множественные осколочные ранения получил мужчина. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Оперативные службы продолжают работу на местах происшествий.

Днем ранее, 24 августа, в Брянской области местный житель погиб, наступив на взрывное устройство. На месте происшествия были найдены и обезврежены еще 15 взрывных устройств.