Один человек погиб и двое пострадали в результате атак БПЛА в Брянской области Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Брянской области в результате атак украинских беспилотников погиб местный житель и еще два человека получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В селе Демьянки Стародубского района дрон-камикадзе попал в жилой дом. От полученных травм погиб хозяин строения. Также пострадала женщина, ее экстренно госпитализировали медики. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Кроме того, под удар попало село Сопычи Погарского района. В результате взрыва еще одного беспилотника тяжелые множественные осколочные ранения получил мужчина. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Оперативные службы продолжают работу на местах происшествий.

Днем ранее, 24 августа, в Брянской области местный житель погиб, наступив на взрывное устройство. На месте происшествия были найдены и обезврежены еще 15 взрывных устройств.