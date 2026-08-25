Раскольники ПЦУ пытаются забрать кафедральный собор Черкасс, принадлежащий УПЦ Фото: Global Look Press / Светлана Возмилова

В Черкассах разгорается судебный спор за главный православный храм города. Представители Православной церкви Украины подали иск с требованием передать им в собственность Свято-Михайловский кафедральный собор, а также несколько соседних зданий. Ранее этот комплекс принадлежал канонической Украинской православной церкви, и теперь адвокаты УПЦ намерены оспорить это решение в суде.

Защитник интересов УПЦ Никита Чекман рассказал, что религиозная община ПЦУ требует признать за ними право собственности на целый комплекс сооружений. В этот перечень входит не только сам собор, но и здание епархиального управления, а также школа и другие постройки. По словам адвоката, право собственности на эти объекты у Черкасской епархии УПЦ было отменено, однако церковь считает это действие незаконным.

Представитель канонической церкви подчеркнул, что законным владельцем имущества по-прежнему остается управление Черкасской епархии УПЦ. Он заявил, что будет отстаивать эти права в судебном порядке до конца.

Накануне стало известно о жестоком нападении на монаха в Святогорской Свято-Успенской лавре, которая принадлежит УПЦ. Союз православных журналистов сообщил, что в результате происшествия погиб монах Варсонофий.