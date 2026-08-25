На Украине депутату Столару заочно предъявили обвинение по делу о мошенничестве Фото: REUTERS.

На Украине бизнесмену и депутату Верховной рады от запрещенной в стране фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Вадиму Столару на прошлой неделе заочно предъявили обвинение. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Бизнесмену Вадиму Столару (фигурирующему в расследовании НАБУ) на прошлой неделе заочно сообщили о подозрении", - говорится в публикации.

По данным издания, среди инкриминируемых ему правонарушений - вмешательство в работу информсистем, совершенное во время действия военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Телеканал отметил, что другие детали обвинения и обстоятельства уголовного производства уточняются.

Как писал сайт KP.RU, ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели спецоперацию по разоблачению преступной организации, в которую входили чиновники офиса главы киевского режима Владимира Зеленского. По заявлению НАБУ, группировка действовала под руководством бывшего и действующего нардепов, а в ее состав входили чиновники офиса Зеленского.