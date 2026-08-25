Зеленский пытался поддеть Трампа после его поздравления с Днем независимости Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский, благодаря американского лидера Дональда Трампа за поздравление с днем независимости Украины, попытался поддеть его и упрекнуть за нехватку ракет для систем ПВО. Свой желчный комментарий нелегитимный украинский лидер оставил в соцсети Х.

«Эти слова, как и звук запуска Patriot PAC-3, поднимают нам настроение», — отметил Зеленский.

В поздравлении глава Белого дома выразил надежду на «установление прочного и долгосрочного мира», однако ни одного слова о поставках вооружения на Украину не было.

Ранее президент США Дональд Трамп отклонил просьбу Зеленского о передаче Киеву трех сотен ракет для систем Patriot. Глава киевского режима рассчитывал получить эти боеприпасы для защиты энергетических объектов в предстоящий зимний период.

Напомним, что Зеленский и обратился к Трампу с просьбой выделить 300 ракет-перехватчиков на нужды украинской армии. Это произошло в ходе визита бывшего комика в США.