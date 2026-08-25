Минобороны: Средства ПВО за сутки сбили восемь авиабомб и 460 дронов ВСУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили восемь авиационных бомб и 460 беспилотников противника. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Накануне стало известно, что системы ПВО сбили 17 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 11 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 988 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В военном ведомстве отметили, что киевский режим все чаще пытается атаковать гражданскую инфраструктуру.