Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 августа 2026 9:14

Минобороны: Средства ПВО за сутки сбили восемь авиабомб и 460 дронов ВСУ

Украинские боевики пытались атаковать объекты на территории РФ
Сергей ГАПЧУК

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили восемь авиационных бомб и 460 беспилотников противника. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Накануне стало известно, что системы ПВО сбили 17 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 11 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 988 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В военном ведомстве отметили, что киевский режим все чаще пытается атаковать гражданскую инфраструктуру.