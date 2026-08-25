В Москве приземлился американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Фото: ru.wikipedia.org.

В Москве приземлился американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III. Данные онлайн-сервисов мониторинга авиатрафика показывают, что борт прибыл в российскую столицу около 10:00 по московскому времени.

Рейс стартовал с американской военной базы Эндрюс близ Вашингтона, после чего воздушное судно совершило промежуточную посадку на базе в Чарльстоне и направилось в Европу.

Источник ТАСС в авиадиспетчерских службах ЕС подтвердил, что самолет транзитом через Латвию вылетел из аэропорта Риги в сторону российской границы.

«Борт проследовал в сторону государственной границы с Россией», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что самолет также побывал в аэропорту Чарльстона.