ВС РФ начали применять комплекс противодействия дронам «Поле-31» в зоне СВО Фото: REUTERS.

В зоне проведения спецоперации российские военные начали применять новую российскую станцию противодействия БПЛА «Поле-31». Она способна защищать объекты, автотранспорт и личный состав от ударных и разведывательных дронов путем подавления каналов спутниковой навигации. Об этом со ссылкой на официального представителя компании-производителя НПО «Киловатт» сообщает ТАСС.

Отмечается, что дальность действия «Поля-31» составляет не меньше двух километров. Станция способна глушить такие системы навигации, как GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Glonass, Beidou, Galileo.

Для эффективной работы станции ее устанавливают на возвышенности. Это позволяет защищать от вражеских беспилотников военную инфраструктуру, промышленные объекты, агросектор, объекты ТЭК, критическую инфраструктуру.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал на встрече с военкорами о внедрении новейших роботов в войска РФ для использования их в зоне СВО.

Сайт KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин отметил важность использования опыта ведения СВО для новых разработок в вооружении. Более того, глава государства отметил, что этот опыт повлияет на будущий облик армии РФ.