13-летний школьник из Новосибирской области умер, надышавшись бензином

Мальчика не успели спасти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Октябрьский Мошковского района Новосибирской области 13-летний подросток умер после того, как вдохнул пары бензина. Трагедия произошла ночью с 16 на 17 августа. Как сообщили КП-Новосибирск в СУ СК России по Новосибирской области, обстоятельства случившегося устанавливаются.

По словам местного жителя, знакомого с ситуацией, подросток был с друзьями. Идею вдохнуть бензин предложил один из них:

— Друзья вроде как взяли его на слабо.

Когда школьнику стало плохо, товарищи пытались помочь: звонили в 112 и останавливали проезжавшие машины. Подросток умер не дома.

Мальчик жил с матерью, семья считалась благополучной. Отец в последнее время работал вахтами в других городах. В семье есть старший сын, ему больше 20 лет, он живёт в городе. Мать тяжело переживает гибель ребёнка. Редакция выражает соболезнования семье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX