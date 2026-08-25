Степанов рассказал о применении ВСУ PRISMA для планирования ударов по РФ Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют программное обеспечение PRISMA американской IT-компании Palantir для планирования и координации ударов беспилотниками по территории России. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По словам эксперта, система автоматически обрабатывает значительные объемы информации и подбирает потенциальные цели, которые затем проверяются операторами. Эксперт добавил, что все атаки ВСУ координируются внешними операторами при их технологической поддержке. Ключевую роль в этом процессе, подчеркнул Степанов, играет Palantir — компания, которая специализируется на внедрении решений с искусственным интеллектом.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев рассказал, как психологи и иностранные инструкторы кормят солдат ВСУ на полигонах психотропными препаратами. По его словам, это делается для изучения состояния украинских военнослужащих и их способности вести боевые действия под воздействием таких веществ.