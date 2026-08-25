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НовостиВ мире25 августа 2026 9:43

Мерц пообещал вскоре объявить причастных к инциденту с дроном в Лейпциге

Мерц назвал инцидент с дроном в Лейпциге гибридной угрозой для Германии
Семен ЗИМИН
Мерц пообещал вскоре объявить причастных к инциденту с дроном в Лейпциге

Мерц пообещал вскоре объявить причастных к инциденту с дроном в Лейпциге

Фото: REUTERS.

Германские власти в ближайшее время назовут виновных в попытке атаки дронов на аэропорт Лейпцига, произошедшей в начале августа. Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц, подчеркнув, что расследование ведётся совместно с органами безопасности.

По словам Мерца, инцидент 4 августа стал ярким примером гибридной угрозы, с которой Германия сталкивается всё чаще. Канцлер отметил, что на закрытом заседании правительства речь шла не о поиске виновных, а об укреплении защиты от подобных атак.

Он напомнил, что в стране уже создан центр по борьбе с беспилотниками в Магдебург-Кохштедте, а также приняты меры для неотвратимости наказания организаторов. Мерц добавил, что улики указывают на возможных заказчиков, и если следствие докажет их причастность, имена будут обнародованы.

Напомним, вечером 4 августа у украинского грузового Ан-24 найден БПЛА с самодельным взрывным устройством, детонатор которого не сработал. Второй дрон врезался в борт DHL, а позже обнаружили третий аппарат с 50 граммами гексогена. Глава МВД Александр Добриндт не исключил причастность иностранных государств.