Психолог Лобанов: «Наблюдайте за рыбами как коты, чтобы снять стресс»

Наш журналист понял, что в зоомагазине лицезреть аквариум не получится. Поэтому одолжил игрушечных рыбок у дочери. Вполне кошачий поступок. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Современные психологи предлагают бюджетный способ борьбы со стрессом — наблюдать за рыбами в аквариуме, как это делают коты. Семейный психолог Андрей Лобанов подтвердил КП-Новосибирск, что метод работает: созерцание плавных движений рыб успокаивает, нормализует сердцебиение и дыхание.

Специалист пояснил: важно не просто смотреть на рыбок, а мысленно погружаться в их жизнь, отключая телефон и посторонние мысли. Это своего рода медитация, которая переключает мозг с тревожных сценариев на состояние покоя и гармонии.

Также Лобанов советует обратить внимание на поведение енотов: крутить в руках мелкие предметы, чтобы переключиться на тактильные ощущения. А ещё — быть совой: прислушиваться к тихим звукам ночью вместо просмотра коротких видео, которые только возбуждают нервную систему.

Впрочем, у метода нашёлся оппонент. Практический психолог Андрей Якутин с многолетним стажем назвал попытки повторять за животными «квадроберством» и посоветовал вместо этого просто гулять пешком. Ходьба, по его словам, отлично успокаивает: когда человек идёт, он чувствует себя живым и активным.

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