Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам воевавшего за ВСУ перуанского наемника Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд ДНР заочно дал 14 лет лишения свободы перуанскому наемнику Кордобе Кастильо Элио, воевавшему за киевский режим. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Суд установил, что перуанец с 20 сентября 2023 года по 25 марта 2026 года в составе подразделения "Интернациональный легион" и 475-го отдельного штурмового полка ВСУ участвовал в конфликте в качестве наемника, за это боевик получил вознаграждение в размере более 1,5 млн рублей.

"Верховный суд ДНР… назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил бразильца Жана Карло Джонсона к 14 годам колонии за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника ВСУ. В июне 2023 года он через Польшу попал на Украину и вступил в Интернациональный легион.