Песков назвал Стубба представителем «партии войны» Фото: REUTERS.

Поддержка президентом Финляндии Александром Стуббом ударов по логистическим складам Wildberries вызывает удивление на фоне его же недавних заявлений о необходимости налаживания диалога с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля охарактеризовал финского лидера как яркого представителя «партии войны», отметив, что эскалирующие заявления в последнее время полностью возобладали в его риторике.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Стубб, как и премьер Великобритании, сознательно обманывает своих избирателей, рассуждая о гипотетической возможности поражения России.

Напомним, президент Финляндии одобрил удары украинских беспилотников по инфраструктуре Wildberries. Он заявил, что это целесообразная военная стратегия для мирных переговоров.