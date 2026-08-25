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Поддержка президентом Финляндии Александром Стуббом ударов по логистическим складам Wildberries вызывает удивление на фоне его же недавних заявлений о необходимости налаживания диалога с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля охарактеризовал финского лидера как яркого представителя «партии войны», отметив, что эскалирующие заявления в последнее время полностью возобладали в его риторике.
Кроме того, Песков подчеркнул, что Стубб, как и премьер Великобритании, сознательно обманывает своих избирателей, рассуждая о гипотетической возможности поражения России.
Напомним, президент Финляндии одобрил удары украинских беспилотников по инфраструктуре Wildberries. Он заявил, что это целесообразная военная стратегия для мирных переговоров.