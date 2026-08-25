В Мали спасли и плена двух россиян - мужчины был у боевиков 755 дней. Фото: кадр из видео

Две россиян, которые провели в плену у террористов в Мали 755 дней, были освобождены. Мужчины участвовали в боевых действиях и были отрезаны от внешнего мира еще в 2024 году, когда попали в плен во время боев при Тинзауатене.

Они до конца еще не осознали, что теперь свободны. Василий, один из освобожденных, рассказывает, что надежда на освобождение была только в первый год плена, потом пришло безразличие и отчаяние.

Было совершенно неясно, чего ждать, как сложится их судьба.

Условия жизни были сложными: постоянная жара, ноги в цепях, плохая питьевая вода, из еды — одни макароны.

Второй пленный Александр добавил: многие знают о плене только по кино, там обычно можно сбежать, а в реальности было некуда — вокруг Сахара.

В беседе с Rt мужчина добавил, что пророй было особенно тяжело, пленники даже просили убить их. Террористов в Мали поддерживают Франция, Украины и другие страны.

Освобождение бывших бойцов Группы Вагнера прошло при участии военных Главного управления Генштаба и Африканского корпуса ВС России. Сейчас

Сейчас Василий и Александр под наблюдением специалистов, они проходят реабилитацию на базе Африканского корпуса Минобороны России. Мужчины говорят, что в их планах отправиться на СВО, но это будет после того, как поправится здоровье.