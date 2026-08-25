Песков: Москва не приемлет размещение контингентов НАТО на территории Украины Фото: REUTERS.

В Кремле вновь указали, что появление солдат НАТО на украинской земле для России абсолютно неприемлемо. Об этом напомнил официальный представитель президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами, комментируя обсуждения возможной отправки западных войск.

«Мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым», — указал представитель Кремля.

Ранее российская сторона предупреждала, что любые европейские воинские подразделения, которые будут введены на Украину, автоматически станут законными целями для российской армии. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступила исполняющая обязанности постпреда РФ Анна Евстигнеева.

В ходе выступления дипломат разъяснила позицию Москвы относительно так называемой «коалиции желающих». По её словам, появление таких контингентов будет расцениваться не иначе как прямая иностранная интервенция.