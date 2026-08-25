Песков: Лавров и глава дипломатии Ватикана могут поднять украинский вопрос

Песков: на встрече Лаврова и главы дипломатии Ватикана поднимут украинский вопрос Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос Украины могут поднять на встрече главы МИД России Сергея Лаврова с главой дипломатии Ватикана. Надежду на это выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вместе с тем, Песков подчеркнул, что Российской Федерации и Ватикану удалось сохранить доверительный диалог для поиска реализуемых решений существующих проблем.

Накануне сообщалось, что ватиканский дипломат номер один прибывает в Москву с официальным визитом. Секретарь Святого престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер уже 26 августа проведет ключевую встречу с помощником российского президента Юрием Ушаковым.

До этого Иван Солтановский, посол РФ при Святом престоле, анонсировал визит архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Москву 24-28 августа. При этом он заявил, что пока Папа Римский Лев XIV не будет приезжать в Россию. Такой вопрос не стоит на повестке.