Кремль объяснил указ Путина о безопасности объектов критической инфраструктуры

Песков: Указ Путина о критических объектах обеспечит антидроновую безопасность Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам необходимость указа президента РФ Владимира Путина о безопасности объектов критической инфраструктуры.

"Зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности", - сказал официальный представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что указ президента по критической инфраструктуре не подразумевает национализации. Он подчеркнул, что речь не идет о национализации или изменении формы собственности - документ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Механизм временного управления на объектах инфраструктуры не будет массовым, он предполагает точечные решения на самом высоком уровне, отметил Мантуров.

Напомним, 24 августа российский лидер подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Теперь власти получат право вводить временное управление на объектах инфраструктуры.